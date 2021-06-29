Рекорд по смертям от коронавируса в Саратовской области: умерли 12 человек

От коронавируса за сутки умерли 12 саратовцев Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли 12 человек. Это рекорд по смертям от COVID-19 за все время в регионе.

- Скончались семь женщин и пятеро мужчин в возрасте от 32 до 95 лет, — сообщили «КП-Саратов» в областном Минздраве.

Всего в регионе насчитывается 1 314 погибших от коронавируса.

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