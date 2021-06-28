Снова рост: уже 134 заболевших за сутки коронавирусом в Саратовской области

134 новых случая коронавируса зафиксировано в Саратовской области за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрированы 65 967 случаев заболевания COVID-19.

За прошедший день выписали 122 человека, всего — 62 752.

Распределение новых случаев по территории области следующее: Саратов — 57, Энгельсский район — 18, Балаковский — 13, Балашовский — семь, Марксовский — шесть, Ершовский — пять, Вольский и Краснокутский — по четыре, Алгайский, Калининский, Саратовский — по три, Воскресенский, Новоузенский, Питерский, Ртищевский — по два, Лысогорский, Романовский, Хвалынский — по одному.

У 64 пациентов выявили пневмонию, бессимптомно переносит болезнь один человек.

Пять случаев — завозные.

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