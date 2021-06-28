Для коллективного иммунитета в Саратовской области надо вакцинировать более миллиона человек

Министр здравоохранения Олег Костин

В Саратовской области растет заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в видеообращении на странице в Инстаграм.

- Область вступила в полосу роста. Увеличилось также количество вызовов скорой помощи, иногда число госпитализаций достигает 250 в сутки. Стараемся удерживать достаточное количество коек, дополнительно открыто более 500 новых коек. Резерв есть. Но при вспышке коронавируса это не поможет, — рассказал Костин.

Он назвал самым действенным для профилактики COVID-19 соблюдение дистанции, ношение масок и вакцинацию.

Сейчас привито более 350 тыс. жителей Саратовской области, а для достижения коллективного иммунитета, по словам министра, надо свыше 1 млн вакцинированных.

Костин рассказал, что сейчас доступны три препарата. Партию одного из них — 47 тыс. доз «Спутник V» — сегодня ночью будут разгружать. А в ближайшее время поступит еще одна вакцина — «Спутник Лайт».

- Тот, кто привился, берет ответственность за вас и за себя. Давайте разделим эту ответственность, чтобы по 10 человек не уходили, а оставались с нами, — отметил Костин

Он напомнил, что сейчас имеется повышенная летальность.

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