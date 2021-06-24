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Общество24 июня 2021 16:03

Саратовский суд оправдал по всем статьям бывшего мэра города

Сегодня прошло заседание
Дарья Васенина
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Суд оправдал Алексея Прокопенко по всем статьям

Суд оправдал Алексея Прокопенко по всем статьям

Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 24 июня, суд Кировского района Саратова вынес приговор по делу экс-главы города Алексея Прокопенко.

Напомним, бывшего сити-менеджера обвиняли в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере. С 2014 года он числился в международном розыске, но 13 марта 2019 пришел к следователям сам. На первых порах его поместили под домашний арест.

Прокуратура настаивала на том, что Прокопенко причинил ущерб ресурсоснабжающим организациям Саратова на сумму 40 млн 896 тыс. рублей. В числе потерпевших: «Т Плюс», «СПГЭС» и МУПП «Саратовводоканал».

Обвинение также утверждало, что Прокопенко влиял на ООО «РПЦ» и управляющие компании «Стройкомплект», «Континент-2011» и «Восход».

В суде были зачитаны показания свидетелей, которые утверждали, что экс-мэр не имеет никакого отношения к вышеперечисленным организациям. А ранее осужденные по этому делу отказались от своих показаний против Прокопенко.

- Суд, выслушав стороны, допросив свидетелей, проанализировав все представленные и исследованные доказательства, пришел к выводу о необходимости оправдания Прокопенко A.Л. по всему объему предъявленного ему обвинения, - говорится в сообщении на сайте суда.

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