В Саратове Алексею Прокопенко продлили домашний арест
Судья Октябрьского районного суда Сергей Сотсков принял решение о продлении домашнего ареста бывшему мэру Саратова Алексею Прокопенко.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», срок пребывания Прокопенко продлен до 19 сентября.
Таким образом, с учетом уже проведенных под арестом четырех месяцев, Алексей Прокопенко останется под этой мерой пресечения полгода.
Соответствующее ходатайство внес в суд следователь СУ УМВД по Саратову Сергей Миронов и его поддержал старший помощник прокурора города Андрей Склемин. По их мнению, оснований для отмены ареста нет, так как Прокопенко, по версии обвинения, мог бы оказать давление на свидетелей.
.Фото: Александр Уриевский
Бывший градоначальник останется под арестом в квартире дома на улице Советская.
ИСТОЧНИК KP.RU