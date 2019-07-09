В Саратове Алексею Прокопенко продлили домашний арест

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-09T11:51:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Судья Октябрьского районного суда Сергей Сотсков принял решение о продлении домашнего ареста бывшему мэру Саратова Алексею Прокопенко.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», срок пребывания Прокопенко продлен до 19 сентября.

Таким образом, с учетом уже проведенных под арестом четырех месяцев, Алексей Прокопенко останется под этой мерой пресечения полгода.

Соответствующее ходатайство внес в суд следователь СУ УМВД по Саратову Сергей Миронов и его поддержал старший помощник прокурора города Андрей Склемин. По их мнению, оснований для отмены ареста нет, так как Прокопенко, по версии обвинения, мог бы оказать давление на свидетелей.

Бывший градоначальник останется под арестом в квартире дома на улице Советская.

ИСТОЧНИК KP.RU