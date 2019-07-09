2019-07-09T11:51:52+03:00
Общество

В Саратове Алексею Прокопенко продлили домашний арест

Он проведет под арестом полгода
Екатерина Семенова
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Вынесено решение о продлении домашнего ареста Алексею ПрокопенкоВынесено решение о продлении домашнего ареста Алексею ПрокопенкоФото: Александр Уриевский
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Судья Октябрьского районного суда Сергей Сотсков принял решение о продлении домашнего ареста бывшему мэру Саратова Алексею Прокопенко.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», срок пребывания Прокопенко продлен до 19 сентября.

Таким образом, с учетом уже проведенных под арестом четырех месяцев, Алексей Прокопенко останется под этой мерой пресечения полгода.

Соответствующее ходатайство внес в суд следователь СУ УМВД по Саратову Сергей Миронов и его поддержал старший помощник прокурора города Андрей Склемин. По их мнению, оснований для отмены ареста нет, так как Прокопенко, по версии обвинения, мог бы оказать давление на свидетелей.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Бывший градоначальник останется под арестом в квартире дома на улице Советская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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