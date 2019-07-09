2019-07-09T11:22:08+03:00
Общество

В Саратове вновь рассматривается дело о домашнем аресте Алексея Прокопенко

Защита экс-мэра просит изменить меру пресечения
Александр Уриевский
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Алексей ПрокопенкоАлексей ПрокопенкоФото: Александр Уриевский
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В Октябрьском районном суде Саратова сегодня, 9 июля, рассматривается мера пресечения экс-мэру города Алексею Прокопенко.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», адвокат просит сменить домашний арест на более мягкую меру.

Ранее говорилось, что планировалось также выйти с ходатайством перенести адрес домашнего ареста с квартиры в доме на улице Советская в особняк в Сосенках. Сам Алексей Прокопенко перед заседанием рассказал корреспонденту «Комсомолки», что буквально вчера его семья получила свидетельство о присвоении адреса своему особняку. Теперь этот объект незавершенного строительства зарегистрирован на 4-м Рассветном проезде. Таким образом, по мнению Прокопенко, этот повод отказать ему в смене адреса домашнего ареста теперь исчерпан.

Кроме того, он пояснил, что уже давно сдал загранпаспорт, что также могло бы стать причиной отказа.

В начале заседания представитель полиции сообщил, что дело передано другому следователю. По его словам, оснований к изменению меры пресечения на более мягкую нет. Сторона обвинения просит продлить домашний арест до 19 сентября. Сейчас он истекает 19 июля.

В Октябрьском районном суде рассматривается дело экс-мэра Саратова Фото: Александр Уриевский

В Октябрьском районном суде рассматривается дело экс-мэра СаратоваФото: Александр Уриевский

С 8 мая ни одно следственное действие с Прокопенко не совершалось, признал представитель полиции. Следователь также не смог пояснить, как Прокопенко может влиять на участников уголовного дела, которые уже осуждены или вышли на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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