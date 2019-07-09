Следствие считает, что экс-мэр Саратова Прокопенко может давить на свидетелей

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-09T12:03:03+03:00

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В Октябрьском районном суде продолжается заседание по делу экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко.

Как ранее писала «КП-Саратов», защита просит отменить меру пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат Прокопенко Дмитрий Беляков по пунктам разобрал ходатайство следствия о продлении экс-мэру домашнего ареста и не увидел ни одного повода его удовлетворить. Адвокат предложил суду рассмотреть запрет на определенные действия, что мягче по условиям, чем домашний арест.

Старший помощник прокурора Андрей Склемин заметил, что Прокопенко был дважды судим, и даже если одна судимость погашена, то вторая — нет. И это сильно портит его характеристику. Он скрывался от следствия почти четыре года, и в это время он не мог влиять на потерпевших и свидетелей по его делу, иначе его задержали бы, считает Склемин.

- Прокопенко занимал высокие посты в городской власти, обладал большим кругом полномочий. Большинство свидетелей и потерпевших находились в той или иной степени в зависимости от Прокопенко, боялись его и потерять работу, — сказал прокурор. — Используя свой авторитет, он может оказать давление на осужденных по его делу, не только одна тяжесть уголовного дела влияет на выбор меры пресечения, а все перечисленное. Оснований отказать следствию в продлении домашнего ареста нет.

Прокопенко в ответ отметил, что в СИЗО, где людей держат по полгода без единого вызова на допрос, следствие через некоторое время может получить признания и в убийстве Кеннеди.

Выслушав все стороны, судья Сергей Сотсков удалился для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU