Защита Максима Шихалова заявила о многочисленных процессуальных нарушениях и давлении на семью

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В пресс-центре газеты «Аргументы и факты – Саратов» состоялась пресс-конференция, посвященная уголовному делу бывшего генерального директора конструкторского бюро промышленной автоматики Максима Шихалова.

Напомним, ранее решением Кировского районного суда Саратова Шихалов был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима (https://www.saratov.kp.ru/daily/277789.4/5261050/ ).

Защита Максима Шихалова заявила о многочисленных процессуальных нарушениях и давлениях на семью

Семья и сторона защиты Шихалова уже заявили о несогласии с судебным вердиктом, и, в рамках апелляции, подготовили внушительную доказательную базу невиновности экс-замминистра.

Подробно с прениями прокуратуры и защиты Шихалова можно ознакомиться здесь: https://www.saratov.kp.ru/daily/277787.4/5257277/ , а с прениями и последними словами подсудимых и стороны защиты Пожарова — здесь: https://www.saratov.kp.ru/online/news/7006610/

От первого лица о многочисленных процессуальных нарушениях, давлении на семью и свидетелей, а также о беспрецедентных фактах, указывающих на отсутствие оснований для задержания Максима Шихалова, открыто рассказала его супруга Виктория Шихалова и адвокат Татьяна Шилова.

«Ни в одном процессе я не слышала такого глумления над законодательством! Я полагаю, что тот приговор, который вынес Кировский районный суд, он незаконный, необоснованный и вообще несправедливый, поскольку все доводы, которые прозвучали со стороны защиты в суде при рассмотрении дела, они вообще не нашли своего отражения. В ходе судебного заседания были предоставлены все доказательства непричастности и невиновности Шихалова Максима Львовича. Документально подтверждено отсутствие какого-либо состава преступления по обоим эпизодам, по которым он осужден», — эмоционально отреагировала на вопрос журналиста адвокат Шилова.

Абсурдность приговора, по словам защитника, вызвана именно тем, что действия Шихалова, как руководителя, не привели ни к срыву гособоронзаказов, ни к ущербу для возглавляемых им предприятий.

«В первом случае в 2017 году арендовалась машина, одна из многих, на стандартных условиях. И второй эпизод – это аренда дизель-генераторной установки, которая была необходима для того, чтобы обеспечить дополнительный (второй) источник бесперебойного питания на случай аварии, снижения уровня подачи электроэнергии, отключения электроэнергии, поскольку военный завод должен запитываться от двух независимых источников питания. С 2015 года, то есть до назначения Максима Львовича, велась работа по поиску возможного подключения ко второму источнику питания, но это упиралось в финансовую сторону. В ходе судебного заседания была доказана необходимость приобретения дизель-генераторной установки, которая во все периоды отключения обеспечивала бесперебойную работу. Это подтверждено документально! Второй линии, кстати, нет до сих пор», — подчеркнула Шилова.

Никаких претензий к Шахалову не было и со стороны Совета директоров КБПА.

«Мнимым потерпевшим в деле следствие определило бывшего директора завода Чернышкина. Ранее он был осужден тем же Кировским судом на условный срок за хищение по фиктивным договорам. Сумма ущерба там доходила до 380 миллионов! И теперь этот человек фигурирует в деле как акционер, один из 318, пострадавший от действий Шихалова, который даже не может сказать, как именно он пострадал, но не скрывает свою неприязнь к нему. Что не слово — то ложь», — рассказала адвокат Татьяна Шилова.

Но не только процессуальные несостыковки и откровенные попытки «подогнать» фактуру под приговор настораживают сторону защиты. Давление на себе испытывает и семья Максима Шихалова, которая продолжает всеми силами бороться за справедливость и честное имя мужа, многодетного отца и офицера, отдавшего 38 лет жизни службе Родине. ( https://www.saratov.kp.ru/online/news/6639496/ )

Супруга экс-министра Виктория Шихалова открыто заявила о травле детей, прессинге банков и слежке, которые стали для ее семьи обыденностью. На вопрос, с чем может быть связано такое давление, она рассказала о четкой параллели, которая прослеживается между переходом Максима Шихалова на новый серьезный пост в другом регионе, и стремительно начавшимся уголовным преследованием в родной Саратовской области.

«Когда он покинул свой пост, написал заявление на заводе конструкторского бюро промышленной автоматики, и должен был заступить на новую должность в другом регионе, но против него возбудили уголовное дело и доставили из Москвы в Саратов. И вот с того времени уже 16 месяцев, как он содержится в СИЗО, а мы 16 месяцев боремся за его честь, достоинство, за его доброе дело», — рассказала Шихалова.

Приведенные аргументы укладываются в версию семьи о том, что с топ-менеджером крупного оборонного предприятия, который, в непростых условиях, вывел его из кризиса после «грамотного» руководства предыдущих управленцев, просто сводят счеты. А его самого — пытаются довести до могилы. Иначе как объяснить тот факт, что в приговоре не отражены сведения из медицинских выписок, подтверждающие необходимость проведения срочной кардиологической операции?

«Ввиду содержания его под стражей, сколько мы не говорили, сколько мы не кричали о том, что нужна экспертиза состояния здоровья, что его заболевания попадает в тот самый список, который освобождает от нахождения под стражей, от данной меры пресечения, это тоже не было услышано. В данный момент он с его заболеванием находится в общей камере. Бесконечные суды пройдены, где нам было отказано даже в элементарной экспертизе о состоянии его здоровья и подтверждении этого», — заявила супруга Максима Шихалова.

Видимо на милосердие системы в связи с серьезными проблемами здоровья могут рассчитывать только широко распиаренные блогеры, но никак не представители ВПК.

В рамках двухчасовой пресс-конференции у стороны защиты не было задачи перечислить весь перечень нарушений и откровенных подтасовок в деле, промаркированных как «технические ошибки». Однако на ключевые из них адвокат Татьяна Шилова обратила особое внимание журналистов.

«Максиму Шихалову было предъявлено обвинение следователем, который не принимал дела к производству, не являлся членом следственной группы. То есть обвинение предъявлено незаконно. С 1 апреля он должен был выйти на свободу, но этого не произошло», — подчеркнула она.

Казалось бы, удивляться в этом деле уже нечему — счетчик нарушений давно зафиксировал максимум. Но сторона защиты привела еще один пример, который характеризует в целом весь процесс: под арестом оказался не только сам Максим Шихалов, его автомобиль, ведомственные награды и счета супруги, но и свинья-копилка младшего ребенка…

Мы продолжим следить за развитием событий. Видеозапись пресс-конференции можно посмотреть по ссылке (https://vkvideo.ru/video-149380651_456239696).