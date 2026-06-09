Суд вынес приговор Максиму Шихалову и Владимиру Пожарову: 6 и 7 лет колонии

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Сегодня в Кировском районном суде Саратова вынесли приговор бывшему генеральному директору АО «КБПА» Максиму Шихалову и его бывшему заместителю Владимиру Пожарову, которых обвиняли в растрате и мошенничестве. Оба в прошлом занимали министерские посты в правительстве Саратовской области. Прокуратура просила для Шихалова 8 лет колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей, для Пожарова — 9 лет и такой же штраф. Подробно с прениями прокуратуры и защиты Шихалова можно ознакомиться здесь: https://www.saratov.kp.ru/daily/277787.4/5257277/ , а с прениями и последними словами подсудимых и стороны защиты Пожарова — здесь: https://www.saratov.kp.ru/online/news/7006610/

В итоге суд назначил Максиму Шихалову 6 лет колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей, а Владимиру Пожарову - 7 лет лишения свободы и штраф в размере 900 тысяч рублей.

Напомним, что защита с самого начала настаивала: обвинение не доказало ни ущерба, ни корыстного умысла, а многие материалы из прежнего расследования, по ее словам, были перенесены в новое дело. Об этом ранее сообщали в отдельном материале: https://www.saratov.kp.ru/online/news/6639496/

Отдельно защита обращала внимание на то, что в ходе процесса в зале суда звучали разные версии по одним и тем же эпизодам, а ключевые свидетели, по мнению адвокатов, не подтверждали обвинительную линию в том виде, в каком ее изложили следствие и прокуратура.

На заседаниях все время присутствовала супруга Шихалова и его родственники. Их неизменное присутствие в суде стало одной из деталей, которые подчеркивали эмоциональный фон процесса: на фоне многомесячного разбирательства дело давно перестало быть только юридическим, оно затронуло и семьи подсудимых.

В защитной позиции по-прежнему звучал главный тезис: речь шла о производственной необходимости, обычных управленческих решениях и сделках, которые не причинили предприятию ущерба.

Теперь дело, за которым в Саратове следили многие месяцы, переходит в следующую стадию. Сторона защиты, как ожидается, будет обжаловать приговор.