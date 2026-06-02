Дело Шихалова: прокуратура требует 8 лет колонии, защита говорит о недоказанности обвинения

Защита настаивает на полном оправдании Шихалова, заявляя о серьезных пробелах следствия и отсутствии доказательств преступления

В Саратове завершается рассмотрение одного из самых резонансных уголовных дел последних лет, связанного с бывшим генеральным директором АО «КБПА» Максимом Шихаловым и его заместителем Владимиром Пожаровым. Шихалову вменяют два эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), связанные с арендой автомобиля Mercedes-Benz и дизель-генераторной установки для нужд предприятия. Пожарова обвиняют в растрате и нескольких эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе прений государственный обвинитель попросил суд назначить Максиму Шихалову 8 лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей и запретом занимать руководящие должности в организациях оборонно-промышленного комплекса в течение двух с половиной лет. Для Владимира Пожарова прокуратура запросила 9 лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей и аналогичным запретом на управленческую деятельность. Кроме того, обвинение настаивает на взыскании с подсудимых более 7 млн рублей ущерба в пользу государства.

Защита настаивает на полном оправдании Шихалова, заявляя о серьезных пробелах следствия и отсутствии доказательств преступления. Суду в скором времени предстоит оценить сразу несколько эпизодов, каждый из которых стороны трактуют по-разному.

Эпизод первый. Mercedes-Benz для генерального директора

Одним из центральных эпизодов дела стала история с арендой автомобиля Mercedes-Benz представительского класса.

Версия обвинения

По мнению прокуратуры, в 2017 году Шихалов организовал приобретение автомобиля через цепочку договоров лизинга и аренды между КБПА и компанией «Спецдоставка». Государственный обвинитель заявил, что белый Mercedes-Benz фактически использовался самим генеральным директором и его персональным водителем.

В суде были ранее оглашены показания водителя Куклева, который рассказал, что лично сопровождал Шихалова в Казань для выбора автомобиля. Свидетели из числа сотрудников предприятия подтвердили, что у генерального директора уже имелся служебный Mercedes-Benz черного цвета, оставшийся от прежнего руководства.

Главный и единственный потерпевший, бывший акционер и директор КБПА Владимир Чернышкин заявил, что расходы на автомобиль привели к снижению прибыли предприятия и, соответственно, уменьшению его дивидендов.

Позиция защиты

Защита настаивает, что следствие так и не доказало наличие ущерба.

Адвокат Шихалова указала, что обвинение строится на предположении Чернышкина о снижении дивидендов, однако никаких финансовых расчетов, подтверждающих этот вывод, в деле нет. Не исследовались показатели прибыли предприятия, не представлена дивидендная политика общества, отсутствуют решения акционеров о распределении прибыли.

Кроме того, защита обращает внимание суда на то, что Чернышкин признан потерпевшим, хотя в материалах дела фактически отсутствуют доказательства причинения ему какого-либо ущерба. Более того, адвокат напомнила, что сам Чернышкин ранее был осужден за хищение более 239 миллионов рублей у КБПА и может испытывать личную неприязнь к Шихалову. По мнению стороны защиты, эти обстоятельства нельзя игнорировать при оценке его показаний.

«Если человек не был акционером общества в тот период, каким образом он мог понести ущерб в виде недополученных дивидендов?» — этот вопрос защита неоднократно поднимала в ходе процесса. (https://www.saratov.kp.ru/daily/27758/5205838/)

Много вопросов вызвала и экспертиза на основе которой арендные платежи были признаны завышенными. Так, в ходе допроса в суде эксперт признал, что лично автомобиль не осматривал, а часть характеристик брал из открытых интернет-источников. Более того, в заключении фигурировал бензиновый двигатель, тогда как фактически автомобиль был дизельным.

Защита указывала и на другие недостатки исследования: не учитывались пробег машины, ее техническое состояние, ремонты и реальные условия эксплуатации. При этом именно на основании этой экспертизы следствие делало выводы о завышенной стоимости аренды.

«Ежегодно финансово-хозяйственная деятельность АО "КБПА" проверялась аудиторами Корпорации КРЭТ, никаких нарушений, в том числе и связанных с заключением аренды автомобиля Мерседес, не выявлено» -, подчеркнула в суд адвокат Татьяна Шилова.

Кроме того, прокурор указала на то, что по истечению времени автомобиль от организации ООО «Спецдоставка» перешел во владение супруги Шихалова. Адвокат заявила, что после выплаты лизинговых платежей, обстоятельство того как вышеназванная организация распорядилась автомобилем, никакого отношения к деятельности АО "КБПА" не имеет.

«Кто именно является потерпевшим по делу - АО "КБПА", один из акционеров Чернышкин, государство, общество? По уголовному делу единственным потерпевшим по этому эпизоду признан Чернышкин, но в обвинении о нем вообще нет упоминания… Ни на стадии предварительного расследования, ни в ходе судебного следствия, стороной обвинения не представлены какие-либо расчеты, которые подтвердили бы наличие ущерба, причиненного АО "КБПА", - отметила Шилова в суде.

Эпизод второй. Дизельная электростанция за 12 миллионов рублей

Самым объемным и финансово значимым эпизодом стала аренда дизель-генераторной установки.

Версия обвинения

Прокуратура считает, что Шихалов и Пожаров организовали конкурсную процедуру таким образом, чтобы победителем стала компания СЭСК. Согласно обвинению, предприятие заключило договор аренды ДГУ на сумму 12 миллионов рублей. В дальнейшем в адрес СЭСК было перечислено более 4 миллионов рублей. Как установлено в ходе процесса, позднее установка вышла из строя, после чего договор аренды был расторгнут.

Прокурор подчеркнул, что в компании-поставщике работали и получали доход близкие к подсудимым лица. Так, супруга Шихалова была трудоустроена в СЭСК (на момент проведения закупки была в декретном отпуске), а супруга Пожарова являлась учредителем организации и получала дивиденды.

Следствие считает, что аренда была экономически необоснованной. В ходе судебного разбирательства ряд свидетелей заявил, что предприятие могло решить проблему энергоснабжения иными способами — приобрести собственную установку либо подключиться к другим сетям электроснабжения.

По версии обвинения, именно через этот договор был причинен ущерб КБПА на сумму более 4 миллионов рублей.

Позиция защиты

Защита категорически отвергает версию о преступном сговоре.

Адвокат заявила, что закупка аренды ДГУ проводилась в соответствии с действовавшей на тот момент редакцией положения о закупках ПАО «Ростех», а решение принималось в условиях повышенной производственной нагрузки предприятия. Победитель конкурса определялся закупочной комиссией, а не единоличным решением генерального директора.

Кроме того, защита отмечает, что все возможные варианты повышения надежности электроснабжения действительно рассматривались техническими службами предприятия, об этом неоднократно заявляли свидетели в суде. А аренда позволила обеспечить бесперебойную работу КБПА, которое в период СВО перешло на трехсменный режим. Утверждение следствия о том, что руководство сознательно проигнорировало альтернативные решения, адвокат назвала голословным.

Еще одним аргументом стало отсутствие доказательств личной выгоды Шихалова. По словам защиты, следствие не смогло показать, каким образом генеральный директор получил какие-либо денежные средства от исполнения спорного договора.

Адвокаты обращали внимание суда и на то, что обвинение так и не представило полноценной экономической экспертизы, которая бы подтверждала размер ущерба от аренды ДГУ. Более того, защита просила назначить такую экспертизу, однако получила отказ.

По мнению Татьяны Шиловой, следствие фактически объявило ущербом всю сумму арендных платежей, не отвечая на главный вопрос: какие убытки понесло бы предприятие, если бы резервного источника питания вообще не было.

Защита заявила о нарушении прав Шихалова и подвергла критике действия следствия и прокуратуры

Сторона защиты также заявила о существенных нарушениях при формировании доказательственной базы. По мнению адвоката, уголовные дела по эпизодам с Mercedes-Benz и ДГУ были возбуждены значительно позже как вновь выявленные обстоятельства и присоединены к уже существующему производству. В связи с этим защита просит суд исключить из числа доказательств документы и материалы, полученные в рамках ранее расследовавшихся уголовных дел, уголовное преследование по которым впоследствии было прекращено за отсутствием состава преступления в действиях Шихалова и Пожарова. По версии адвоката, на протяжении года следствие пыталось собрать доказательства по первоначальному обвинению, связанному со злоупотреблением полномочиями, однако подтвердить его не удалось.

В октябре 2025 года на уточняющий вопрос судьи о том, куда делись ранее вменяемые эпизоды, следователь Ковыга пояснила, что часть статей была исключена на стадии расследования и отменена, но конкретики по причинам и основаниям изменения состава обвинения в суде не прозвучало. (https://www.saratov.kp.ru/online/news/6639496/)

По мнению защиты, расследование носило односторонний характер: следствие допрашивало рядовых сотрудников предприятия и иных лиц, однако не исследовало в достаточной мере вопросы экономической обоснованности спорных сделок. В частности, не были допрошены члены совета директоров и основные акционеры предприятия, а также не проведены необходимые экспертизы, которые могли бы подтвердить либо опровергнуть наличие реального ущерба от заключения договоров аренды автомобиля и ДГУ.

Отдельное внимание в прениях адвокат уделила состоянию здоровья Максима Шихалова. По словам защиты, у бывшего генерального директора КБПА имеются серьезные хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. В суде было заявлено, что еще в 2008 году он перенес операцию на сердце, а в декабре 2024 года врачи рекомендовали проведение коронарографии и повторного стентирования сосудов. Адвокат подчеркнула, что после ареста состояние здоровья Шихалова неоднократно ухудшалось: он длительное время находился в медицинской части СИЗО, а в мае 2025 года был экстренно госпитализирован в областную тюремную больницу. По утверждению защиты, рекомендации врачей в полном объеме не выполняются, а отсутствие кардиолога в штате следственного изолятора существенно осложняет получение необходимой медицинской помощи.

Защита также подвергла критике действия прокуратуры, заявив, что надзорные органы не реагировали на нарушения, которые, по мнению адвокатов, были допущены в ходе расследования. Так, в связи с этим адвокат попросила суд проявить беспристрастность, дать оценку всем доводам защиты и вынести частные постановления в адрес руководства следственных органов и прокуратуры Саратовской области в случае установления нарушений законодательства.

Что просит защита?

Подводя итог своему выступлению, адвокат Шихалова попросила полностью оправдать своего подзащитного по всем предъявленным обвинениям в связи с отсутствием события преступления, признать за ним право на реабилитацию, отменить меру пресечения в виде содержания под стражей и освободить его в зале суда. Также защита настаивает на снятии ареста с имущества Шихалова и членов его семьи, возврате изъятых во время обысков документов, денежных средств и ювелирных изделий, а также на проведении дополнительных проверок по фактам нарушений, на которые неоднократно указывала сторона защиты.

Прения продолжаются

Судебное разбирательство по делу бывшего руководства КБПА продолжается. Следующее заседание назначено на 4 июня, когда в прениях сторон должны выступить защитники второго подсудимого — бывшего первого заместителя генерального директора предприятия Владимира Пожарова. После завершения прений суд перейдет к стадии последних слов подсудимых, а затем будет назначена дата оглашения приговора.