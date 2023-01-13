Фото: ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскрыл подробности по делу о пытках в ОТБ-1 в Саратовской области, само расследование завершено. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

- В областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН России по Саратовской области действовала преступная группа. Установлено, что бывшие начальник учреждения и начальник отдела безопасности создали ее, чтобы запугивать осужденных и вымогать у них деньги. В этом им помогали несколько других заключенных, которые, по указанию начальства, пытали жертв и совершали над ними насильственные действия сексуального характера.

В одном производстве соединено 15 уголовных дел. Речь идет о насилии, вымогательстве, убийстве и превышении должностных полномочий. Всего установлено 44 криминальных эпизода. На данный момент следственные действия по делу завершены, обвиняемые знакомятся с материалами, - заявил глава следственного комитета.

Напомним, 5 октября 2021 году в Сети появилось видео пыток осужденных в исправительном учреждении Саратовской области. На жутких кадрах мужчину пытают с помощью черенка от швабры. Запись выложили в сеть правозащитники, сообщив о том, что имеется видеоархив подобного содержания на 40 гигабайт, а утечку организовал работавший ранее программистом во ФСИН заключенный. Позже появились новые видео-подтверждения пыток.

После появления скандального видео начальник УФСИН по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Федотов подал в отставку. Позже стало известно, что документы на его освобождение от занимаемой должности были направлены еще 22 сентября в связи с «серьезными просчетами в оперативно-служебной деятельности». Временно и.о. начальника регионального УФСИН назначен полковник внутренней службы Антон Ефаркин. Затем на должность начальника УФСИН России по Саратовской области назначен Александр Робота. Был также уволен главврач ОТБ-1.

Дела о пытках и изнасилованиях в саратовской ОТБ-1 были переданы в центральный аппарат СК. Генпрокуратура РФ также начала проверку. За ходом дела следили в Кремле.

В мае 2022 года появились подробности по делу Два санитара из печально известной саратовской больницы были арестованы в Москве. Под стражу попали ранее судимый за покушение на убийство Сергей Линкевич и Виктор Шеянов, приговоренный к заключению за кражу, грабеж и угон. По версии следствия, санитар и медбрат ОТБ-1 Линкевич изнасиловал больше 30 заключенных, пока они были связаны. Шеянов числился в тюремной больнице санитаром и завхозом и также принимал участие в издевательствах.

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