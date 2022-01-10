Есть позитивная динамика: Брошенной матерью на морозе девочке из Аткарска больше не грозит ампутация пальцев

В этой больнице врачи продолжают бороться за жизнь девочки

Брошенной матерью в овраг девочке из Аткарского района Саратовской области на данный момент, скорее всего, уже не грозит ампутация обмороженных пальцев, об этом корреспонденту КП-Саратов сегодня рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

По словам советника главы саратовского минздрава Александра Колоколова, можно с осторожностью говорить о позитивной динамике.

- Девочка продолжает лечение в профильной клинике Саратова. Ее состояние остается тяжелым, однако врачи говорят, что наступила стабилизация, есть небольшие позитивные подвижки в состоянии маленькой пациентки, - отметил представитель министерства.

Состояние пятилетней Ани, которую мать сначала пыталась задушить, а потом выбросила на мороз без верхней одежды, остается на особом контроле в регионе. Спасением ее жизни и здоровья занимаются не только профильные детские врачи, но и лучшие специалисты регионального центра комбустиологии (ожоговый центр)

Кадр следственного эксмперимента - Зайцева показала, как выкинула детей на мороз

Особо стоит отметить то, что ребенку, с большой долей вероятности, не придется ампутировать обмороженные пальчики. Вместе с тем в минздраве отметили, что девочке придется пройти через пластическую операцию - необходима пересадка кожи.

Напомним, страшная история произошла 22 декабря в селе Прокудино под Аткарском. 43-летняя Вера Зайцева разозлилась на своих детей, семилетнего сына и пятилетнюю дочь, и принялась их душить, а затем выбросила тела в овраг без верхней одежды. На улице был мороз -17 градусов. Малышей случайно обнаружила прохожая. Мальчик к тому времени был мертв, а девочка едва жива. Маленькую Аню срочно доставили в больницу. Позже ребенок перенес клиническую смерть. Сейчас врачи продолжают бороться за ее жизнь. Кроме сильнейших обморожений девочка едва не умерла от удушья - предполагают, что все силы женщина потратила на удушение старшего мальчика, а на девочку сил не хватило.

Родители детей собирались развестись

Мать-душегуб арестована. Ее задержали в 130 км от Аткарска, в городе Энгельс. Сначала женщина пыталась убедить следствие, что дети сами замерзли, потому что ночью в доме сломался котел, однако затем созналась в содеянном. Она рассказала правоохранителям, что раскаивается. По словам знакомых, женщина часто ссорилась с 46-летним отцом детей и то сходилась, то расходилась с ним. Сам же отец малышей их любил.

На допросах Зайцева заявила, что раскаивается Фото: СУ СКР по Саратовской области

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