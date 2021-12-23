Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 декабря 2021 14:10

СКР опубликовал видео с матерью из Аткарска, задушившей своих детей

Тела мальчика и девочки она выкинула на 17-градусный мороз в овраг
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мать показала, куда сбросила тела детей

Мать показала, куда сбросила тела детей

В Следственном комитете опубликовали фрагменты видео следственных действий с Верой Зайцевой, 43-летней матерью, которая задушила своих детей и бросила тела в овраге на морозе.

На допросе в следственном комитете женщина признала вину и согласилась на месте показать, как именно убивала своих детей. На вопрос, раскаивается ли она, она ответила - "Конечно, да".

На видео представлены фрагменты следственных действий в доме, а также в овраге. куда были выкинуты тела детей.

Напомним, 7-летний мальчик скончался, а его пятилетняя сестра выжила, за ее жизнь борются врачи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.