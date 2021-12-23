СКР опубликовал видео с матерью из Аткарска, задушившей своих детей

Мать показала, куда сбросила тела детей
В Следственном комитете опубликовали фрагменты видео следственных действий с Верой Зайцевой, 43-летней матерью, которая задушила своих детей и бросила тела в овраге на морозе.
На допросе в следственном комитете женщина признала вину и согласилась на месте показать, как именно убивала своих детей. На вопрос, раскаивается ли она, она ответила - "Конечно, да".
На видео представлены фрагменты следственных действий в доме, а также в овраге. куда были выкинуты тела детей.
Напомним, 7-летний мальчик скончался, а его пятилетняя сестра выжила, за ее жизнь борются врачи.
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