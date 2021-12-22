Двое детей замерзли в овраге в Саратовской области

Фото места ЧП от администрации Аткарского района

Один ребенок погиб, замерзнув в овраге в Аткарском районе Саратовской области, второго сейчас пытаются спасти медики районной больницы. Трагедия произошла 22 декабря в селе Прокудино в Саратовской области.

Что произошло и почему дети оказались одни на улице в сильнейший мороз без верхней одежды – установят следователи СКР, которые уже начали проверку на месте ЧП.

Сейчас известно, что прохожая нашла днем в овраге замерзающих детей уже без признаков жизни и позвонила в единую диспетчерскую службу, вызвав скорую помощь. На улице в Аткарске в это время было не выше минус 15 градусов. Медики приехали оперативно, однако к тому времени старший мальчик, 7-летний Ваня З. уже умер. Его пятилетняя сестра Аня в очень тяжелом состоянии госпитализирована в районную больницу. У девочки серьезное обморожение.

- Сейчас решается вопрос консультаций с врачами из областного центра, а также рассматривается возможность по состоянию ребенка доставить его в клинику областного центра, - рассказали «КП-Саратов» в минздраве.

Глава Аткарского район района Виктор Елин уже на месте трагедии. Он рассказал, что приехавшая первой сотрудник скорой помощи констатировал смерть мальчика и оказала неотложную помощь девочке, которую экстренно перевезли в реанимацию. Дети не были раздетыми, но оказались без верхней одежды.

- Семья – 43-летняя мать и двое детей - переехала в Прокудино в августе 2020 года, в сентябре старший сын поступил в школу. С января 2021 года семья уехала в неизвестном направлении, но осенью вернулась и в ноябре 2021 они подали заявление о поступлении мальчика снова в первый класс. На учете как неблагополучная семья не состояла, - сообщил Елин.

Дети с матерью проживали в частном доме,. С отцом детей женщина постоянно соррилась и расходилась. Утром мать сообщила в школу, что сын на учебу не придет.

Сейчас женщина пропала, ее везде ищут, ее телефон не отвечает. Полиция также проверяет ближайшие вокзалы и станции.

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