На трассе в Саратовской области произошел разлив нефти

В Красноармейском районе Саратовской области сегодня утром, 29 апреля, случилось ДТП, которое привело к разливу нефти.

Авария случилась, по данным региональной ГИБДД, в 07:35 на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград.

- Столкновение с КамАЗом-5490-85 допустил 47-летний водитель Toyota Land Cruiser, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции.

В Красноармейском районе столкнулись Toyota и КамАЗ

В аварии пострадал 12-летний пассажир иномарки. Его госпитализировали.

Но последствием ДТП стали не только травмы мальчика, но и разлив нефти. Ведь грузовик с полуприцепом вез нефтепродукты, и в момент столкновения он опрокинулся на бок, и проезжую часть залило.

Машины перенаправляют в объезд, чтобы они не растаскивали мазутную лужу дальше по трассе, пока ее убирают. Предварительно, на дорогу вылилось примерно 40–50 литров.

Прокуратура уже заинтересовалась инцидентом. По поручению прокурора области Сергея Филипенко организована проверка, на место выехал Красноармейский межрайонный прокурор. Выясняется размер вреда, который причинен природе.

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин поручил возобновить безопасный проезд по трассе в максимально оперативное время.

На месте находятся начальник областной службы спасения, руководство ГИБДД и Нижне-Волжского управления автодорог. Нефть уже откачали, а саму фуру убрали с дороги.

Последствия аварии ликвидируют

При этом если нефтепродукты вылились на обочину, то риски для почвы возможны.

- Сейчас производится отбор почв, их будут исследовать на содержание загрязняющих веществ, — отметили в областном министерстве природы.

Если подтвердится, что нефть залила землю, то с виновника инцидента взыщут ущерб, а потом почву будут рекультивировать.

UPD

Трассу открыли для проезда. Последствия аварии устранили

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