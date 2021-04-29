Минприроды заявило о рисках для почвы после разлива нефти в Красноармейском районе

На трассе произошел разлив нефти
В Красноармейском районе сегодня утром, 29 апреля, в результате ДТП произошел разлив нефтепродуктов.
- Если разлив произошел не только на дорожное полотно, но и на обочину, то риски возможны. В рамках земельного надзора производится отбор проб почвы и исследования на содержание нефтепродуктов, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве природы Саратовской области.
Если результаты исследований покажут загрязнение почв, то виновнику придется выплатить ущерб, а земли будут рекультивировать.
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