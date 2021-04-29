На уборку разлива нефтепродуктов под Саратовом брошены все силы облспаса и дорожников

На месте разлива нефти под Саратовом работают все силы облспаса и дорожных организаций
Все силы Саратовской областной службы спасения и дорожных служб направлены на борьбу с последствиями аварии в Красноармейском районе.
Об этом заявил председатель правительства Роман Бусаргин.
- Поручено возобновить безопасный проезд по трассе максимально оперативно, – отметил он.
Цистерна перевернулась после ДТП с иномаркой
Напомним, утром на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград столкнулись Toyota Land Cruiser и цистерна «КамАЗ» с нефтепродуктами. Произошел разлив. Руководство областной службы спасения, ГИБДД и Нижне-Волжского управления автодорог выехал на место ЧП.
- На данный момент произведена откачка остатков нефти из опрокинувшейся автоцистерны, фура убрана с дороги. Необходимо завершить очистку проезжей части, – отметил Бусаргин.
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