Залитую нефтью трассу под Саратовом открыли для проезда

Залитую нефтью трассу в Красноармейском районе Саратовской области открыли для проезда.

- Специалисты различных спецслужб оперативно устранили последствия аварии. Движение на данном участке восстановлено, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, авария произошла сегодня утром, 29 апреля. Столкнулись Toyota Land Cruiser и КамАЗ. Последний в результате ДТП опрокинулся, и нефтепродукты растеклись по трассе.

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