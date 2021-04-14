Введен режим ЧС в Озинках Саратовской области из-за крупного пожара

В пятиэтажном жилом доме в Озинках несколько часов полыхал пожар Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Глава Озинского района Антонина Галяшкина 14 апреля встретилась с жильцами дома на улице Лесная, где сегодня полыхал крупный пожар.

Как написала Антонина Галяшкина на своей странице в Instagram, в четверг утром комиссия начнет работу по установлению сумм ущерба. Это будет сделано в присутствии собственников жилья.

Антонина Галяшкина отметила, что уже завершен демонтаж кровли, подрядчик завтра приступит к расчистке и восстановлению крыши.

Антонина Галяшкина встретилась с жителями сгоревшего дома. Фото из Instagram главы Озинского района

Напомним, сообщение о возгорании поступило в МЧС около восьми утра. Площадь пожара за короткое время выросла с 60 до 600 кв. метров. Огонь охватил последний этаж, уничтожив кровлю. На тушение выезжали пожарные расчеты из соседнего, Дергачевского района. Локализовать возгорание удалось лишь к полудню. Были эвакуированы 103 человека, но обошлось без пострадавших.

Площадь пожара составила 600 кв. метров Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Антонина Галашкина провела совещание с оперативными службами района. Было принято решение установить в Озинках режим ЧС. Полиция будет нести у сгоревшего дома круглосуточное дежурство, чтобы не допустить мародерства и помешать жильцам пройти в свои квартиры до разрешения от МЧС. Соцслужбы должны взять семьи с детьми на контроль.

На совещании было решено ввести режим ЧС. Фото из Instagram главы Озинского района

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил председателю правительства Роману Бусаргину взять ситуацию на личный контроль. Собственникам жилья будет оказана помощь. Также помощь пообещал оказать депутат Государственной думы Николай Панков.

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