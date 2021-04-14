Панков поможет пострадавшим на пожаре в Озинках

Пожар охватил квартиру на пятом этаже

Депутат Государственной думы России Николай Панков готов оказать помощь жителям поселка Озинки Саратовской области, где утром 14 апреля произошел крупный пожар.

Он напомнил, что там загорелся многоквартирный пятиэтажный дом на улице Лесная. Огонь охватил последний этаж.

- Пожарные расчеты сейчас работают на месте. Жители квартиры, в которой начался пожар, находятся в больнице на обследовании. Окажу пострадавшим всю необходимую помощь. Связался с главой района. Важно обеспечить людям временное жилье, организовать питание и быт. Оперативно провести обследование дома и приступить к ремонту. Со своей стороны окажу помощь пострадавшим от пожара, — отметил Панков.

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются. Причины возгорания пока неизвестны.

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