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Происшествия14 апреля 2021 10:24

Пожар в пятиэтажке в Озинках разросся в десять раз

Площадь, охваченная огнем, увеличилась до 600 кв. метров
Источник:kp.ru
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Пожар в Озинках пока не удалось локализовать

Пожар в Озинках пока не удалось локализовать

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Пожар в пятиэтажном жилом доме в поселке Озинки Саратовской области продолжает разрастаться. По данным МЧС, с 8 утра 14 апреля, когда горело 60 кв. м на пятом этаже, сейчас уже полыхает 600 «квадратов».

- Происходит тление деревянной обрешетки кровли по всей площади дома. Проводятся работы по разбору и проливке конструкций кровли, — уточнили в МЧС.

На место ЧП кроме местных пожарных выехали также машины из близлежащих сел и даже из соседнего райцентра — Дергачей.

ЧП