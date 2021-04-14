Пожар в пятиэтажке в Озинках разросся в десять раз

Пожар в Озинках пока не удалось локализовать Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Пожар в пятиэтажном жилом доме в поселке Озинки Саратовской области продолжает разрастаться. По данным МЧС, с 8 утра 14 апреля, когда горело 60 кв. м на пятом этаже, сейчас уже полыхает 600 «квадратов».

- Происходит тление деревянной обрешетки кровли по всей площади дома. Проводятся работы по разбору и проливке конструкций кровли, — уточнили в МЧС.

На место ЧП кроме местных пожарных выехали также машины из близлежащих сел и даже из соседнего райцентра — Дергачей.