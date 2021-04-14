Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 апреля 2021 8:53

В Озинках загорелась одна из немногих жилых пятиэтажек

На тушение поджара выехали огнеборцы из соседнего района
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Пожар в Озинках 14 апреля

Пожар в Озинках 14 апреля

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Утром 14 апреля около 8 утра дежурному МЧС поступил сигнал о возгорании на пятом этаже дома №1а на улице Лесная в районном поселке Озинки.

Примерная площадь пожара в пятиэтажном здании оценивается в 60 кв. м. На месте уже работают три пожарных расчета.

Как уточнили в ГУ МЧС по Саратовской области, проведена эвакуация жителей.

На помощь пожарным Озинок выехали машины из сел Солянка и Демьяс, а также из Дергачей.

.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

ЧП