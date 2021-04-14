В Озинках загорелась одна из немногих жилых пятиэтажек

Пожар в Озинках 14 апреля Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Утром 14 апреля около 8 утра дежурному МЧС поступил сигнал о возгорании на пятом этаже дома №1а на улице Лесная в районном поселке Озинки.

Примерная площадь пожара в пятиэтажном здании оценивается в 60 кв. м. На месте уже работают три пожарных расчета.

Как уточнили в ГУ МЧС по Саратовской области, проведена эвакуация жителей.

На помощь пожарным Озинок выехали машины из сел Солянка и Демьяс, а также из Дергачей.