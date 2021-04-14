Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 апреля 2021 10:40

Губернатор Радаев поручил помочь пострадавшим после пожара в Озинках

В районном центре продолжается тушение пожара в жилой пятиэтажке
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Пожар в Озинках продолжается под кровлей

Пожар в Озинках продолжается под кровлей

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Губернатор Валерий Радаев взял ситуацию с пожаром в жилом многоэтажном доме в Озинках на личный контроль.

Председателю правительства области Роману Бусаргину поручено принять меры по выяснению причин пожара и оказать необходимую помощь пострадавшим.

Главе района Антонине Галяшкиной поручено оперативно провести встречу с жильцами дома и подготовить предложения по восстановлению кровли.

Напомним, утром в Озинках произошел крупный пожар на пятом этаже многоэтажки №1а на улице Лесная. Огонь охватил кровлю, площадь пожара увеличилась до 600 кв. метров.

ЧП