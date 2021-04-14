Губернатор Радаев поручил помочь пострадавшим после пожара в Озинках

Пожар в Озинках продолжается под кровлей
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Губернатор Валерий Радаев взял ситуацию с пожаром в жилом многоэтажном доме в Озинках на личный контроль.
Председателю правительства области Роману Бусаргину поручено принять меры по выяснению причин пожара и оказать необходимую помощь пострадавшим.
Главе района Антонине Галяшкиной поручено оперативно провести встречу с жильцами дома и подготовить предложения по восстановлению кровли.
Напомним, утром в Озинках произошел крупный пожар на пятом этаже многоэтажки №1а на улице Лесная. Огонь охватил кровлю, площадь пожара увеличилась до 600 кв. метров.