Губернатор Радаев поручил помочь пострадавшим после пожара в Озинках

Пожар в Озинках продолжается под кровлей Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Губернатор Валерий Радаев взял ситуацию с пожаром в жилом многоэтажном доме в Озинках на личный контроль.

Председателю правительства области Роману Бусаргину поручено принять меры по выяснению причин пожара и оказать необходимую помощь пострадавшим.

Главе района Антонине Галяшкиной поручено оперативно провести встречу с жильцами дома и подготовить предложения по восстановлению кровли.

Напомним, утром в Озинках произошел крупный пожар на пятом этаже многоэтажки №1а на улице Лесная. Огонь охватил кровлю, площадь пожара увеличилась до 600 кв. метров.