В Саратове собака «отметила» День кошек пивом и чуть не погибла

Жуля отравилась алкоголем, вылакав банку пива. Фото из Instagram Первой ветеринарной клиники в Саратове

В Саратове ветеринары спасли собаку, отравившуюся алкоголем в Международный день кошек. История со счастливым концом опубликована на странице Первой ветеринарной клиники в Instagram.

Первый день весны, 1 марта, едва не обернулся трагедией в одной саратовской семье. Домашняя любимица собака Жуля отравилась пивом. Она разгрызла жестяную банку пива и пока хозяева не заметили, вылакала примерно 0,3 литра.

После этого Жуле стало плохо. Хозяева не стали сидеть сложа руки и бросились за помощью к специалистам Первой ветеринарной клиники в Саратове.

Врачи сразу поняли, что у Жули алкогольное отравление. Хватило даже такого небольшого количества пива.

Была проведена детоксикация организма. Фото из Instagram Первой ветеринарной клиники в Саратове

Сразу были проведены процедуры детоксикации, чтобы вывести яд из организма собаки. И это спасло Жулю. Еще некоторое время она чувствовала себя неважно, но уже через несколько часов заметно повеселела.

- До вечера прям тяжело было. Мы и переживали, и сидели с ней, скулила постоянно, в ночь уже начала гонять и донимать кота. Сейчас уже все хорошо, — написала позже хозяева ветеринарам.

Хозяева поблагодарили ветеринаров за спасение собаки. Фото из Instagram Первой ветеринарной клиники в Саратове

Специалисты предупреждают, что собаки и кошки крайне плохо переносят алкоголь, который содержит этанол — яд для животных. Чем больше выпито, тем выше риск гибели питомца.

- Если собака употребила алкоголь, поспешите показать ее ветеринару, чтобы предотвратить осложнения. В случае тяжелого алкогольного отравления питомец будет сильно обезвожен и потребуются внутривенные инъекции, — советуют ветеринары клиники.

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