На мусороперегрузочной станции в Саратовской области спасли от смерти щенков в завязанном мешке

Щенков нашли в одном из мусорных контейнеров поселка Дергачи. Фото Регионального оператора АО «Управление отходами»

В Саратовской области для шести щенков произошло настоящее новогоднее чудо. От смерти их спасли работники мусороперегрузочной станции в поселке Дергачи.

Когда контейнеры уже начали разгружать, рабочие АО «Управление отходами» заметили, что в куче отходов кто-то копошится и пищит. Сразу же разгрузка была приостановлена, и люди кинулись проверять мусор. Оказалось, что не напрасно — в одном из завязанных мешков были обнаружены шесть маленьких щенков.

Сразу после спасения щенков накормили. Фото Регионального оператора АО «Управление отходами»

- Как только мы услышали звуки, сразу приостановили производственный процесс. Когда обнаружили мешок, щенки его с одной стороны уже порвали, но выбраться самостоятельно не могли, — рассказал начальник мусороперегрузочной станции Рафаэль Фатхуллин.

Животных сразу достали и накормили. После этого Рафаэль Фатхуллин сфотографировал малышей и разместил объявление в соцсетях, чтобы помочь найти им дом. Одного щенка сразу удалось пристроить — его забрала местная жительница. Остальные пока ждут новых хозяев в приюте благотворительного фонда «Лапка помощи».

Щенки ждут новых хозяев в приюте. Фото Регионального оператора АО «Управление отходами»

Рафаэль Фатхуллин уверен, что предыдущие хозяева поступили бесчеловечно.

- Невозможно оставаться равнодушным к таким жестоким ситуациям, — рассказал он.

Одного из малышей удалось пристроить. Фото Регионального оператора АО «Управление отходами»

Напомним, это не первый похожий случай. В январе 2020 года в Саратове точно так же нашли щенков в завязанном мешке в мусорных контейнерах. Рабочие Регоператора увидели их, когда занимались выгрузкой отходов. В противном случае собак ждала бы смерть в измельчителе отходов.

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