Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Дом. Семья

На мусороперегрузочной станции в Саратовской области спасли от смерти щенков в завязанном мешке

Малышей уже начали пристраивать в добрые руки
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Щенков нашли в одном из мусорных контейнеров поселка Дергачи. Фото Регионального оператора АО «Управление отходами»

Щенков нашли в одном из мусорных контейнеров поселка Дергачи. Фото Регионального оператора АО «Управление отходами»

В Саратовской области для шести щенков произошло настоящее новогоднее чудо. От смерти их спасли работники мусороперегрузочной станции в поселке Дергачи.

Когда контейнеры уже начали разгружать, рабочие АО «Управление отходами» заметили, что в куче отходов кто-то копошится и пищит. Сразу же разгрузка была приостановлена, и люди кинулись проверять мусор. Оказалось, что не напрасно — в одном из завязанных мешков были обнаружены шесть маленьких щенков.

Сразу после спасения щенков накормили. Фото Регионального оператора АО «Управление отходами»

Сразу после спасения щенков накормили. Фото Регионального оператора АО «Управление отходами»

- Как только мы услышали звуки, сразу приостановили производственный процесс. Когда обнаружили мешок, щенки его с одной стороны уже порвали, но выбраться самостоятельно не могли, — рассказал начальник мусороперегрузочной станции Рафаэль Фатхуллин.

Животных сразу достали и накормили. После этого Рафаэль Фатхуллин сфотографировал малышей и разместил объявление в соцсетях, чтобы помочь найти им дом. Одного щенка сразу удалось пристроить — его забрала местная жительница. Остальные пока ждут новых хозяев в приюте благотворительного фонда «Лапка помощи».

Щенки ждут новых хозяев в приюте. Фото Регионального оператора АО «Управление отходами»

Щенки ждут новых хозяев в приюте. Фото Регионального оператора АО «Управление отходами»

Рафаэль Фатхуллин уверен, что предыдущие хозяева поступили бесчеловечно.

- Невозможно оставаться равнодушным к таким жестоким ситуациям, — рассказал он.

Одного из малышей удалось пристроить. Фото Регионального оператора АО «Управление отходами»

Одного из малышей удалось пристроить. Фото Регионального оператора АО «Управление отходами»

Напомним, это не первый похожий случай. В январе 2020 года в Саратове точно так же нашли щенков в завязанном мешке в мусорных контейнерах. Рабочие Регоператора увидели их, когда занимались выгрузкой отходов. В противном случае собак ждала бы смерть в измельчителе отходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Услышала, что на дне мусорки кто-то скулит»: Волонтеры спасли из мусорного бака расстрелянного щенка

Зоозащитники столкнулись с проблемой отсутствия стационара для таких животных

(подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Живой уголокЖивой уголок: новости

Рекомендуемые