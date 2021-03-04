В Саратове ветеринары спасли пьяную собаку

Собака Жуля. Фото из Инстаграм-аккаунта Первой ветеринарной клиники
Ветеринары клиники в Детском парке Саратова спасли собаку Жулю с алкогольным отравлением.
Как сообщается в Инстаграм-аккаунте лечебницы, животное разгрызло бутылку с пивом и выпила около 300 мл. Этого хватило, чтобы получить острое алкогольное отравление.
Хозяева привезли питомицу к ветеринарам, там ей провели терапию. К утру Жуле стало лучше.
Медики отмечают, что собакам и кошкам ни в коем случае нельзя давать алкоголь. Это может привести к смерти.
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