В Саратове ветеринары спасли пьяную собаку

Собака Жуля. Фото из Инстаграм-аккаунта Первой ветеринарной клиники

Ветеринары клиники в Детском парке Саратова спасли собаку Жулю с алкогольным отравлением.

Как сообщается в Инстаграм-аккаунте лечебницы, животное разгрызло бутылку с пивом и выпила около 300 мл. Этого хватило, чтобы получить острое алкогольное отравление.

Хозяева привезли питомицу к ветеринарам, там ей провели терапию. К утру Жуле стало лучше.

Медики отмечают, что собакам и кошкам ни в коем случае нельзя давать алкоголь. Это может привести к смерти.

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