«Услышала, что на дне мусорки кто-то скулит»: Волонтеры спасли из мусорного бака растрелянного щенка

Жительница Саратова Ирина спасла из большого мусорного контейнера умирающего щенка. Об этом она рассказала «КП-Саратов», сообщив, что все произошла на улице Большая Горная, в районе пересечения с Октябрьской.

По словам женщины, около 18 часов животное нашла подруга ее дочери, когда выбрасывала мусор. Щенок заскулил, и это услышала девушка. Она позвонила Ирине, так как та сотрудничает с зоозащитниками. Вытащить щенка помог молодой человек.

Оказалось, что животное ранено. Ирина отвезла его в ветеринарную клинику. Рентген показал, что кости скелета целы, но в голове застряла пуля. Однако в больнице отказались делать операцию из-за сложности.

- В ветгоспитале смогли только рекомендовать лечение, поставить капельницу. Поэтому я вчера вечером судорожно искала передержку. Все отказывались, откликнулась только «ЗооСити» на Астраханской. Они стали мои спасением, так как я готова была уже взять домой, но понимала, что в случае ухудшения состояния не смогу оказать медицинскую помощь, — рассказала Ирина.

Сейчас щенок — это девочка в возрасте около 10 месяцев — находится под капельницей в «ЗооСити». У нее нормальная температура тела, но еще вчера вечером зрачки не реагировали на свет.

- Сегодня утром связывалась со специалистами передержки, мне сообщили, что вроде какая-то незначительная реакция пошла. Теперь пытаюсь связаться с волонтерами из Москвы, возможно, они смогут передать рентгеновские снимки столичным специалистам, чтобы те попытались определить, какая часть мозга пострадала, — отметила Ирина.

По ее словам, это большая проблема для Саратова — что нет стационаров для уличных животных и также не хватает диагностического оборудования или оно работает не круглосуточно.

- Даже если у меня есть средства, и я хочу спасти бездомное животное, то для этого нет возможности. Да и случится что-то с моей собственной кошкой — куда бежать за помощью? В интернете по запросу сразу выдает ветеринарный госпиталь, но там рентген работает только до половины девятого, а уличных вообще не принимают на стационар, — возмутилась Ирина.

Везти щенка в другой город на МРТ нельзя — животному предписан покой хотя бы на ближайшие несколько дней. Ирина сознательно не собирает средства на помощь, обходится своими силами в ожидании, что откликнутся московские волонтеры или появится возможность сделать операцию. Тогда деньги пригодятся намного больше.

Вчера вечером она также написала заявление в полицию. Следователь осмотрел место ЧП, отметил, что пуля была, скорее всего, не огнестрельная, а выпущенная из травматического оружия.

- Постоянно на связи с врачами, узнаю о состоянии раненого щенка, — отметила Ирина. — Раз я занялась этим делом, то должна довести до конца.

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