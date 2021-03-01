Пятилетний мальчик в нижнем белье насмерть замерз на пороге хлебного магазина в Вольске

Тело мальчика нашли на пороге хлебного магазина Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области второй день подряд происходят трагедии с детьми.

Только вчера, 28 февраля, два мальчика, братья 6 и 11 лет, утонули в Волге, провалившись под лед. Тела, кстати, пока так и не нашли. Рано утром 1 марта — новое ЧП. На улице найден труп пятилетнего мальчика.

Сообщение поступило от водителя фургона, который привез свежую выпечку к хлебному ларьку на улице Краснооктябрьская, 30а. Примерно в 05:30 на пороге магазинчика он увидел тело мальчика. Тот был практически раздет — в одном нижнем белье и носках.

Водитель сразу вызвал полицию. На место выехали следователи СУ СКР, прокуратуры, а также заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов, и. о. министра образования области Елена Нерозя.

Следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено. Выдвинута версия о том, что ребенок замерз насмерть.

Установлено, что мальчик проживал в одном из близлежащих многоквартирных домов. Хлебный ларек, кстати, окружают несколько многоэтажек. Так что, возможно, ребенок сумел по морозу добраться от дома к магазину, но умер на пороге.

Известно, что малыш страдал психическим заболеванием.

Сейчас следователи и прокуроры устанавливают все версии случившегося. Семья ребенка и условия его жизни будут проверены, специалисты оценят, как работали органы опеки и профилактики. Депутат Государственной думы Николай Панков уже заявил, что «семья сложная». Он возмутился бездействием комиссии по делам несовершеннолетних — почему те не увидели проблем, не изъяли при необходимости мальчика.

Специалисты Минобраза, представители региональных и местных служб системы профилактики проведут сегодня расширенное совещание в Вольске.

- На совещании будут детально анализироваться случаи гибели детей, произошедшие на днях в районе. Муниципалитетам поставлена задача усилить профилактическую работу с родителями и детьми в школах и детских садах, через официальные сайты, мессенджеры, социальные сети. Обращаюсь к директорам образовательных учреждений — в ваших руках родительские чаты по классам. Все памятки родителям и обучающимся транслируйте, они должны дойти до каждой семьи и до каждого ребенка, — заявила Елена Нерозя.

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