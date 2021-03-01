Прокуратура: Погибший в Вольске ребенок страдал расстройством психики

В Вольске сегодня, 1 марта, обнаружено тело замерзшего насмерть пятилетнего мальчика. Прокуратура организовала проверку, на место выезжал межрайонный прокурор Константин Байкулов.

- Около шести утра водитель фургона для развозки хлеба нашел на дороге ребенка в нижнем белье. По предварительной информации, мальчик страдал расстройством психики, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области

Также ребенок проживал в одном из многоквартирных домов от места его обнаружения.

Напомним, доследственную проверку организовали также следственные органы. Сейчас изымаются видеозаписи с камер наблюдения, ищут очевидцев трагедии.

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