Ребенок насмерть замерз в Вольске: под подозрение в убийстве попал сожитель его матери

Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Вольске Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве ребенка, который насмерть замерз перед хлебным магазином 1 марта.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, найти его удалось в сотрудничестве с полицией Вольска.

Под подозрение попал 38-летний мужчина, который сожительствовал с матерью мальчика. Сейчас решается вопрос о мере пресечения задержанному.

Расследование продолжается. Следователи оценят действия матери ребенка.

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