Панков о трагедии с ребенком в Вольске: Почему ответственные структуры это не предотвратили?

Николай Панков

Такое мнение о трагедии с пятилетним ребенком из Вольска высказал в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Государственной Думы Николай Панков.

- Печально. Сегодня в Вольске обнаружено тело пятилетнего мальчика. Он ночью замерз. Это на стечение обстоятельств не спишешь. Да, семья сложная, так для этого существует система изучения и наблюдения за такими семьями. Почему и комиссия по работе с несовершеннолетними детьми и по правам ребенка не увидели это? Не разглядели, не сделали все возможное, чтобы не допустить гибель ребенка. Вплоть до изъятия его из сложной семьи? Конечно, по каждому случаю необходимо разбираться. Бесспорно, всегда остается одно не должно быть равнодушия и безнаказанности к такому, — пишет Панков.

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