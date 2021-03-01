После гибели троих детей в Вольске пройдет расширенное совещание

Сегодня, 1 марта, пройдет расширенное совещание по поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева после случаев гибели детей в Вольском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, в совещании будут участвовать и. о. министра образования области Елена Нерозя, сотрудник комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования минобразования области, представители региональных и местных служб системы профилактики.

- Муниципалитетам поставлена задача усилить профилактическую работу с родителями и детьми в школах и детских садах, через официальные сайты, мессенджеры, социальные сети, — подчеркнула и. о. министра образования Елена Нерозя.

Также она поручила директорам школ доводить до родителей через чаты памятки.

- Они должны дойти до каждой семьи и до каждого ребенка. Уважаемые родители, не оставляйте детей одних! Несоблюдение правил безопасности в зимний период приводит к трагедии, — заявила Нерозя.

Напомним, вчера днем, 28 февраля, на Волге в Вольске утонули двое мальчиков, а сегодня утром нашли замерзшего насмерть ребенка без верхней одежды.

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