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Ездим по гололеду без тормозов и на «лысой» резине: водители саратовских троллейбусов опасаются за пассажиров

На маршруты выпускают старые троллейбусы, пока новые ждут покраски
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Троллейбусы выходят на линию на "лысой" резине. Фото очевидца

Троллейбусы выходят на линию на "лысой" резине. Фото очевидца

В редакцию «КП-Саратов» продолжают поступать жалобы жителей города на городской электротранспорт. А именно – троллейбусы из Кировского депо.

Пассажиров возмущает, преимущественно внешний вид: рваные грязные сиденья, проржавевший кузов. А вот водители сообщают о более серьезных проблемах. «КП-Саратов» удалось переговорить с несколькими водителями и слесарями МУПП «Саратовгорэлектротранс». Оказалось, что ездить на троллейбусах может быть опасно для жизни. Свежий пример: днем в Саратове заполыхала машина из Кировского депо.

Троллейбус загорелся в центре Саратова. Кадр из видео Андрея Григорьева

Троллейбус загорелся в центре Саратова. Кадр из видео Андрея Григорьева

- Тормозные накладки там буквально миллиметровые. Они же ничего не удержат! А люфт руля вообще не позволяет «поймать дорогу», троллейбус ведет. Резина «лысая» совершенно, шины в заплатках. О какой безопасности может идти речь?! Я езжу без тормозов фактически! – поделилась своими переживаниями одна из водителей Кировского депо.

Огромные проблемы с вождением проявляются даже на хорошей сухой дороге. А что делать сейчас, когда проезжая часть скована льдом?

- Легковой автомобиль с такими нарушениями, такими колесами и тормозами ГИБДД сразу бы отправило на штрафстоянку, а тут целый троллейбус, полный пассажиров, за которых мы несем ответственность. Просто страшно становится! – возмущается водитель.

«Комсомолка» уже писала о том, что большинство троллейбусов, которые выходят на маршрут из Кировского депо, имеют нарушения, по словам водителей. Однако их никто не ремонтирует, и во многом, потому что нет нужных запчастей, колес, специалистов. Ситуация напоминает ту, что сложилась несколько лет назад, когда менялись руководители и на одного из них, Константина Касьянова, даже было заведено уголовное дело.

При этом в Саратов осенью прошлого года поступили 90 почти новых троллейбусов из Москвы. Однако их выпустили на линию только в Ленинском депо. В Кировском они до сих пор простаивают – формально из-за того, что пока их не перекрасили под саратовский бренд. Сотрудники предприятия удивлены, зачем потребовалось тратить средства на снятие старой хорошей краски, закупку новой – ведь куда эффективнее было бы отправить машины на маршруты вместо тех опасных, что выходят сейчас.

Редакция «КП-Саратов» уже отправила соответствующий запрос в мэрию для разъяснения ситуации. Надеемся, что МКУ «Транспортное управление», ГИБДД города, а также другие компетентные органы обратят внимание на проблему, при которой создается реальная угроза жизни жителей нашего города.

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