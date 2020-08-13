«Не стоять же на месте и ждать, когда от троллейбуса останутся колеса»: Володин рассказал о спасении электротранспорта в Саратове

Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о том, какие перемены ждут саратовский электротранспорт. Видеозапись этого опубликовали в группе его сторонников в соцсети Instagram.

- Вопросы, связанные со спасением «Саратовгорэлектротранса», взяты на особый контроль. Мы договорились с мэром взять шефство и решать проблемы. Подвижной состав предприятия морально и технически устарел. Необходимо 166 троллейбусов, в ресурсе сейчас только 17 — им меньше десяти лет. Остальные в таком возрасте, который требует серьезного ремонта и обновления, — отметил председатель ГД.

Он подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо участвовать в лизинговых программах федерального уровня. Чтобы за счет дотаций из бюджета страны и денег, которые может найти регион и город, приобретать новый транспорт за 8 млн рублей, а не 20 — такова цена троллейбуса на настоящее время.

- Область и город проиграли конкурс на участие в лизинге, заняв 30-е место. В лизинге остались участвовать только порядка 6 регионов. Мы договорились, что регион вновь подает заявку на участие в лизинге. Со своей стороны, буду оказывать поддержку, с тем чтобы мы в этот проект вошли. И в этом случае у нас появляется возможность приобретать новый транспорт, заказывая его у нас в Энгельсе и в других регионах, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Еще одна проблема — зарплата для водителей трамваев и троллейбусов. Она должна быть не ниже 30 тыс. рублей для новичков, а для тех, у кого есть стаж и опыт — существенно выше.

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