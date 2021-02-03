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За четыре месяца в Кировском депо успели покрасить только три новых троллейбуса

Остальные простаивают, пока на маршрут выходит старый хлам
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Троллейбусы из Москвы никак не могут перекрасить

Троллейбусы из Москвы никак не могут перекрасить

В администрации Саратова прокомментировали статью «КП-Саратов» о простаивающих в Кировском депо новых троллейбусах.

Напомним, мы сообщали, по словам пассажиров и водителей, что на маршруты №№2, 2А, 3, 4, 15 и 16 выпускают старые троллейбусы, предположительно, неисправные. А новые машины, которые пришли из Москвы при поддержке и по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Володина в конце 2020 года, простаивают.

- На линии могут выходить не все прибывшие троллейбусы, так как часть из них участвует в мероприятиях по ребрендингу, в которые входит: оштукатуривание, зачистка, покраска, нанесение новых логотипов. В настоящее время ребрендинг прошли не все машины, эта работа продолжается. Так, на сегодняшний день проведено брендирование трех единиц электротранспорта Кировского депо, часть ожидает обновления оформления. Однако, учитывая потребность в выходе на линию более новых единиц электротранспорта, троллейбусы начнут выходить на линии до смены дизайна, а данные работы будут проводиться постепенно, — заявили в администрации.

Всего в Саратов прибыли 90 новых троллейбусов, 20 из них передали в Кировское депо. Они пришли в Саратов в сентябре и октябре, но пока работают только те, что поступили в Ленинское депо.

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