Горит троллейбус в центре Саратова

У троллейбуса загорелись штанги. Кадр из видео Андрея Григорьева

В центре Саратова горит троллейбус.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, ЧП случилось на улице Советская, в районе пересечения с улицей Горького.

Предположительно, у троллейбуса замкнула электропроводка. Произошло возгорание на крыше. Одна штанга загорелась у основания и обломилась. Она упала на асфальт, едва не задев проезжавший автомобиль.

О пострадавших не сообщается.

Троллейбус относится к Кировскому троллейбусному депо. Напомним, «КП-Саратов» писала о том, что на линию выпускают неисправные транспортные средства.

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