В Саратовской области на утро 6 января стало известно о 269 новых случаях заражения коронавирусом.Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 36 668, а выздоровевших — 31 274. За сутки выписали 198 человек.От коронавируса умерли трое пациентов — две женщины и мужчина. У последнего не было сопутствующих заболеваний, но несмотря на лечение и своевременную госпитализацию, у него прогрессировало поражение легких с 40 до 80% и нарастала дыхательная недостаточность. У женщин была коронарная патология. Количество смертей в области от COVID-19 достигло 431.Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено в Саратове и Энгельсском районе — 116 и 37 соответственно. Также в Балаковском районе заразились 23 человека, в Балашовском — восемь, в Вольском и Пугачевском — по семь, в Дергачевском и Саратовском — по шесть, в Аркадакском районе пять человек за сутки заболели COVID-19. В других районах области по четыре и меньше случаев.Кроме того, из 169 заразившихся за сутки 19 — дети до 14 лет, а 72 людям больше 60 лет.Не только коронавирусом страдают жители Саратовской области. Также многие попадают в травмпункт. Так, в новогодние праздники у в него ежедневно обращаются около 55–75 человек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.