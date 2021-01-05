В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались две женщины 62 и 73 лет и 65-летний мужчина.В Минздраве региона «КП-Саратов» сообщили подробности об очередных жертвах COVID-19.У женщин была коронарная патология, у мужчины сопутствующих заболеваний не было.- Несмотря на своевременную госпитализацию и необходимую терапию, у мужчины прогрессировало поражение легких с 40 до 80% и нарастание дыхательной недостаточности, — отметили в министерстве.Напомним, в области на 5 января насчитывается 431 жертва коронавируса.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.