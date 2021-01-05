В Саратове настала зима и традиционно в это время года люди идут кататься на катки, с горки, пускать фейерверки. Вместе с тем в этот период увеличивается число посетителей травмпунктов, так как многие развлечения травмоопасны.Заведующая травмпунктом горбольницы №6 Саратова Яна Никитина рассказала «КП-Саратов», что 31 декабря, в канун Нового года, было 46 первичных обращений.- В новогодние праздники ежедневно у нас 55–75 первичных обращений. В основном переломы, ушибы, растяжения, — отметила она.По сравнению с предыдущими годами, пациентов стало меньше, особенно, пожилых. Вероятно, на это повлиял коронавирус, ведь пенсионеры стараются соблюдать режим самоизоляции.Необычных травм в 2021 году еще не случалось, фейерверки и петарды пока не нанесли никому вреда. Однако поездка на тюбинге 2 января закончилась неудачно. По словам Яны Никитиной, решив прокатиться вчетвером на «ватрушке», граждане получили переломы и ушибы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.