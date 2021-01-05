В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли три человека.На 5 января количество скончавшихся от COVID-19 в регионе составляет 431. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.В Минздраве области пока не сообщили подробной информации об умерших.Напомним, за сутки в регионе заразились 269 человек, а общее число инфицированных достигло 36 668.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.