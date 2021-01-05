В Саратовской области сегодня, 5 января, стало известно о 269 новых случаях коронавируса.Общее количество зараженных в регионе достигло 36 668. Выздоровели за сутки 198 человек, а всего — 31 274.Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировано в Саратове — 116 и Энгельсском районе — 37.Также из 269 заболевших у 187 наблюдаются признаки ОРВИ, у 69 — пневмония, 13 человек переносят COVID-19 бессимптомно.За сутки среди зараженных 19 детей до 14 лет и 72 — старше 60 лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.