Коронавирус в Саратове, последние новости на 28 июля: в области более 9 тысяч зараженных

В Саратовской области на утро 28 июля зарегистрировано еще 95 случаев заболевания коронавирусом.

Всего в регионе заражено более 9 тыс. человек — 9 015. Выздоровело — 5 270, за сутки всего лишь 20.

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Больше всего зараженных выявлено в Саратове — 81, в Балаковском районе пять, в Озинском и Энгельсском — по три, в Саратовском заболели двое, а в Александрово-Гайском — одного зараженного.

Самое большое количество зараженных в Саратове — 3 493, в Балаковском районе 750, в Энгельсском — 737.

Карта распространения коронавируса

Основная часть инфицированных — 74 — с неустановленным источником заражения, 19 человек заразились контактным путем, двое — прибыли с других территорий с симптомами ОРВИ.

При этом почти у всех зараженных коронавирус протекает с пневмонией. Такое осложнение у 84 людей. У семи пациентов имеются признаки ОРВИ, у четырех симптомов нет.

Также больше всего выявили зараженных пожилых людей старше 60 — 36 человек, двое детей до 14 лет подхватили коронавирус. Также он имеется у 23 заболевших в возрасте 50–59 лет, у 19 40–49-летних, у девяти 30–39-летних и всего у шести людей в возрасте от 20 до 29 лет.

Всех пациентов обследуют врачи, круг контактных лиц определен.

За сутки проведено больше двух тыс. исследований на коронавирус, а за весь период — свыше 253 тыс.

Среди всех больных СOVID-19 сейчас на кислородной поддержке находятся 200 пациентов, на аппаратах ИВЛ — 95.

Оказывается, зараженных коронавирусом женщин в области больше, чем мужчин. Среди 9 015 выявленных людей мужчин всего 3 670, а женщин — 5 345.

Есть также опасения, что могут вернуться ограничения. По словам Галины Архиповой, в случае ухудшения речь может идти даже о карантине, так как в Саратове количество больных увеличивается, а в районах — падает.

При этом потребность в детсадах для саратовских родителей все возрастает: работающих все больше, а в Саратове продолжают работать только дежурные группы. Однако детские сады как смогут открыть только на третьем этапе снятия ограничений. Пока что мы на первом.

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