В Саратовской области за сутки заразились коронавирусом 95 человек
По данным оперштаба на 9:00 27 июля в Саратовской области 95 новых случаев заражения коронавирусом. Выписаны только 20.
При этом новые положительные тесты пришли всего лишь с шести районов области.
Подавляющая часть заболевших обнаружилась в Саратове — 81 человек, в Балаковском — пятеро.
Еще несколько случаев распределились между Озинским, Энгельсским, Саратовским и Алгайским районами.
С начала пандемии COVID-19 в Саратовской области заболели 9 015 человек, выздоровели — 5 270.
Из 95 зараженных у 84 диагностирована пневмония, с признаками ОРВИ — семь пациентов, с бессимптомным течением — четверо.
Больше всего заболевших среди жителей старше 60 лет — 36 случаев. Заразились также двое детей.
ИСТОЧНИК KP.RU