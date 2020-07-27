2020-07-27T09:10:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области за сутки заразились коронавирусом 95 человек

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По данным оперштаба на 9:00 27 июля в Саратовской области 95 новых случаев заражения коронавирусом. Выписаны только 20.

При этом новые положительные тесты пришли всего лишь с шести районов области.

Подавляющая часть заболевших обнаружилась в Саратове — 81 человек, в Балаковском — пятеро.

Еще несколько случаев распределились между Озинским, Энгельсским, Саратовским и Алгайским районами.

С начала пандемии COVID-19 в Саратовской области заболели 9 015 человек, выздоровели — 5 270.

Из 95 зараженных у 84 диагностирована пневмония, с признаками ОРВИ — семь пациентов, с бессимптомным течением — четверо.

Больше всего заболевших среди жителей старше 60 лет — 36 случаев. Заразились также двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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