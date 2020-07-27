В Саратовской области коронавирусом чаще заражаются женщины

27 Июль 2020 2020-07-27T13:59:48+03:00

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В Саратовской области на 27 июля показатель зараженности коронавирусом 373,5 случая на 100 тыс. населения.

Общее количество людей с COVID-19 случаев перевалило за девять тысяч, 9015 всего среди заболевших 3 670 мужчин и 5 345 женщин. Об этом сообщили 27 июля на традиционном брифинге в минздраве Саратовской области

Под наблюдением находятся сегодня 814 человек, в стационарах лежит 1 781 пациент. У 954 больных обнаружили и коронавирус и пневмонию, у 1 036 человек только COVID-19, у 1 570 — пневмония. Количество смертельных случаев по-прежнему держится на цифре 55.

На кислородной поддержке сейчас 200 пациентов, на аппаратах ИВЛ — 95 человек.

На тестировании работают 13 лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU