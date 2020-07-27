В Саратове растет потребность в полноценном открытии детсадов

27 Июль 2020 2020-07-27T15:24:45+03:00

Детсады не работают в полную силу

Количество дежурных групп и детей в них увеличилось

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В Саратове все больше детей приводят в дежурные группы в детсадах. При этом увеличивается количество работающих в таком режиме дошкольных учреждений и число групп.

22 июня в детские сады Саратова родители привели 3 523 ребенка, а в 139 дошкольных учреждениях открылись 346 дежурных групп.

10 июля работающим родителям не с кем было оставить 4 259 детей, которых распределили по 430 группам в 157 детсадах.

Сегодня, 27 июля, саратовцы привели в детские сады уже 4 774 ребенка, которые наполнили 501 группу в 158 учреждениях.

Напомним, по данным городской администрации, в Саратове зарегистрированы 188 дошкольных образовательных учреждений.

В Роспотребнадзоре отметили, что детсады могут быть открыты для работы в обычном режиме только на последнем, третьем этапе снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU