В Саратове могут вернуть ограничения из-за коронавируса: опасения есть

27 Июль 2020 2020-07-27T15:22:10+03:00

В Саратове заболеваемость продолжает расти, а в районах - снижается

Большое количество заболевших в областном центре может привести к возврату ограничений и даже карантину

Изменить размер текста: A A

Начальник отдела регионального Роспотребнадзора Галина Архипова не исключила введения новых ограничительных мер из-за коронавируса в Саратове.

В Саратове ежедневно фиксируется прирост заболевших. К примеру, 27 июля из 95 новых случаев 81 произошел в облцентре.

- Опасения есть, — подтвердила Архипова на брифинге в Минздраве области. Речь в случае ухудшения ситуации может идти даже о карантине.

Она также пояснила, что Саратов сейчас на первом этапе снятия ограничений, и надеется, что прироста не будет. «Если каждый будет заботиться о себе, тогда мы сможем перейти ко второму этапу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратовской области коронавирусом чаще заражаются женщины

Растет количество пациентов на кислородной поддержке и аппаратах ИВЛ (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU