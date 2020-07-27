2020-07-27T15:22:10+03:00
Общество

В Саратове могут вернуть ограничения из-за коронавируса: опасения есть

Большое количество заболевших в областном центре может привести к возврату ограничений и даже карантину
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В Саратове заболеваемость продолжает расти, а в районах - снижаетсяВ Саратове заболеваемость продолжает расти, а в районах - снижается
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Начальник отдела регионального Роспотребнадзора Галина Архипова не исключила введения новых ограничительных мер из-за коронавируса в Саратове.

В Саратове ежедневно фиксируется прирост заболевших. К примеру, 27 июля из 95 новых случаев 81 произошел в облцентре.

- Опасения есть, — подтвердила Архипова на брифинге в Минздраве области. Речь в случае ухудшения ситуации может идти даже о карантине.

Она также пояснила, что Саратов сейчас на первом этапе снятия ограничений, и надеется, что прироста не будет. «Если каждый будет заботиться о себе, тогда мы сможем перейти ко второму этапу».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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