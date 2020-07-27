В Саратове могут вернуть ограничения из-за коронавируса: опасения есть
Начальник отдела регионального Роспотребнадзора Галина Архипова не исключила введения новых ограничительных мер из-за коронавируса в Саратове.
В Саратове ежедневно фиксируется прирост заболевших. К примеру, 27 июля из 95 новых случаев 81 произошел в облцентре.
- Опасения есть, — подтвердила Архипова на брифинге в Минздраве области. Речь в случае ухудшения ситуации может идти даже о карантине.
Она также пояснила, что Саратов сейчас на первом этапе снятия ограничений, и надеется, что прироста не будет. «Если каждый будет заботиться о себе, тогда мы сможем перейти ко второму этапу».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Саратовской области коронавирусом чаще заражаются женщины
Растет количество пациентов на кислородной поддержке и аппаратах ИВЛ (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU