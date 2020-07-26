2020-07-25T23:00:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 26 июля: скончалась пациентка «ковидного» госпиталя

Но коронавируса у нее не было
Екатерина Семенова
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Скончалась пациентка "ковидного" госпиталяСкончалась пациентка "ковидного" госпиталя
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Утром в субботу 25 июля в Саратовской области было лабораторно подтверждено еще 98 случаев коронавируса.

По данным оперативного штаба, большинство заболевших находятся в Саратове — 35 человек. Еще 13 — жители Балаковского района, восемь — Новоузенского, в других районах — по пять и менее случаев.

Сейчас в Саратове насчитывается 3 371 случай коронавируса.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 8 823 случая заболевания коронавирусом. Вылечились уже 5 220 человек, из которых 61 — за последние сутки.

В последней группе зараженных четверо детей до 14 лет. И 33 человека старше 60 лет.

График заражения коронавирусом в Саратовской области

График заражения коронавирусом в Саратовской области

Новых смертей от коронавируса не зафиксировано. Однако утром 25 июля мертвой найдена пациентка «ковидного» госпиталя. Женщине было 55 лет, она могла по неосторожности выпасть из окна второго этажа Перинатального центра на рабочей. Сейчас по этому факту начата проверка. Однако в пресс-службе Минздрава рассказали, что женщина не была инфицирована коронавирусом.

Любители туризма во время продолжающихся ограничительных мероприятия принять участие в конкурсах. Например, прислать фото на конкурс «Чудо природы. Куриловская степь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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