Объекты туризма в Саратовской области могут получить гранты до трех млн рублей

25 Июль 2020 2020-07-25T22:42:29+03:00

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Туристические проекты Саратовской области могут получить грантовую поддержку до трех млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, участие в программе могут принять как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Жители Саратовской области могут узнать о конкурсе и ознакомится с представителем нашего региона — конным клубом и проектом реконструкции усадьбы В.К. Рейнеке «Из прошлого в будущее». Здание должно получить новую жизнь в виде гостиницы и ресторана в стиле 19 века. Также будет организован конный музей, кузнечная и гончарная мастерские. Кроме того, планируется создать экотропы.

Узнать подробности можно на сайте конкурса https://priroda.life/

Кроме того, там же можно поучаствовать в фотоконкурсе «Чудо природы. Куриловская степь», отправив фото редких краснокнижных тюльпанов Шренка, цветущих в Новоузенском районе. Или заявить о своих проектах на всероссийских конкурсах «Маршрут года» и «Туристический сувенир». А профессионалы турбизнеса могут принять участие в конкурсе «Лучший по профессии в сфере туризма».

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ИСТОЧНИК KP.RU