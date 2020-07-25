Коронавирус в Саратове: на утро субботы подтвердились еще 98 случаев заражения

25 Июль 2020 2020-07-25T09:23:01+03:00

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Утром 25 июля стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, лабораторно подтверждены еще 98 диагнозов.

Из них 35 в Саратове, 13 — в Балаковском, 8 — в Новоузенском, по 5 — в Аткарском и Энгельсском, по 4 — в Балашовском, Ивантеевском и Озинском районах. Еще в 11 районах три и менее случаев.

Также среди заболевших четверо детей до 14 лет и 33 человека старше 60 лет.

Всего в области с начала пандемии заражены были 8 823 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU