Следователи разбираются в гибели пациентки «ковидного» госпиталя в Саратове

25 Июль 2020 2020-07-25T18:59:25+03:00

У женщины не было коронавируса

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Правоохранители разбираются в гибели пациентки «ковидного» госпиталя в Саратове.

- Следователи СО по Фрунзенскому району организовали доследственную проверку по факту смерти 55-летней женщины, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, сегодня, 25 июля, со второго этажа Перинатального центра в Саратове, переоборудованного под больницу для лечения пациентов с коронавирусом, свалилась женщина. В пресс-службе регионального Минздрава отметили, что COVID-19 у пациентки не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU