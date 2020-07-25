Следователи разбираются в гибели пациентки «ковидного» госпиталя в Саратове
Правоохранители разбираются в гибели пациентки «ковидного» госпиталя в Саратове.
- Следователи СО по Фрунзенскому району организовали доследственную проверку по факту смерти 55-летней женщины, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Напомним, сегодня, 25 июля, со второго этажа Перинатального центра в Саратове, переоборудованного под больницу для лечения пациентов с коронавирусом, свалилась женщина. В пресс-службе регионального Минздрава отметили, что COVID-19 у пациентки не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU